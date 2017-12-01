Студенты из Кыштыма получат гранты на реализацию социальных проектов

Автор: КР от Сегодня, 16:57 Категория: Общество

Студент кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Владимир Ситников.

В Челябинске подведены итоги областного конкурса молодёжных проектов «Студенческая инициатива». Он проводился впервые и проходил при поддержке депутата Государственной думы Владимира Бурматова и губернатора Бориса Дубровского.

Со всего Южного Урала на конкурс было представлено 335 проектов по восьми номинациям. Кыштымцы приняли участие в четырёх – «Уроки истории», «Медиалидер», «Я – доброволец» и «Зелёный свет».

В числе 78 победителей оказались три проекта наших студентов. Они успешно защитили свои идеи и будут воплощать их в жизнь до июля следующего года.

Студентка филиала Южно-Уральского государственного колледжа Полина Устинова.

Четверокурсница отделения «Компьютерные системы и комплексы» Полина Устинова ознакомит дошкольников, школьников и педагогов с фондом музея, находящегося в филиале колледжа. Студенты сами будут ездить по школам нашего округа. Не забудут и про посёлки Тайгинка, Увильды, Слюдорудник. Дети увидят богатейший, а подчас и эксклюзивный материал по краеведческой и патриотической тематике.

Проект Владимира Ситникова, обучающегося на четвёртом курсе по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», будет реализован под названием «Школа волонтёра». Она будет работать в марте и апреле на базе филиала колледжа. Сам Ситников – волонтёр со стажем. Он с первого курса учёбы бескорыстно помогает людям и участвует во всех городских мероприятиях.

Третий проект, удостоившийся гранта, – «Фотофорум 2Ф» студентки четвёртого курса отделения «Компьютерные системы и комплексы» Марии Собченко. Он станет своего рода студией, где полсотни желающих от 14 до 30 лет смогут научиться делать качественные снимки. И всё это – бесплатно.

Студентка кыштымского филиала ЮУГК Мария Собченко.