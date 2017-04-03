Четверо студентов из Кыштыма получат стипендию от Газпромбанка

Автор: КР от Вчера, 12:09 Категория: Образование

В начале апреля 25 студентов третьего курса кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, обучающиеся по специальности «Технология машиностроения», впервые приняли участие в восьмом всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка». Всем участникам конкурса необходимо было на местах выполнить ряд теоретических заданий за определённое время. После этого работы были отправлены на проверку.

Как сообщила сайту «КР» заведующая отделом воспитательной работы кыштымского филиала ЮУГК Валентина Щеглова, призёрами конкурса стали четверо наших студентов. Мария Щеглова стала стипендиатом первой категории, Ирина Новикова – второй, а Екатерина Мещерякова и Артём Бабин – третьей.

В качестве поощрения за победу будущие машиностроители, начиная с сентября этого года, в течение десяти месяцев будут получать именную стипендию от Газпромбанка. Бронзовым призёрам будут ежемесячно переводить по 800 рублей, серебряным – по 1000, а золотым – по 1200 рублей.

Торжественное награждение призёров прошло в минувшую пятницу в актовом зале Южно-Уральского многопрофильного колледжа в городе Челябинске.