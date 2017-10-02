Студенты Кыштыма могут получить по 50 тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Образование

В Челябинской области объявлен конкурс молодёжных проектов «Студенческая инициатива», инициатором которого стал депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. Его поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Студенты вузов, а также учащиеся техникумов и колледжей Челябинской области могут разработать собственный проект и выиграть финансовую поддержку на его реализацию в размере до 50 тысяч рублей.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь Владимира Бурматова Алла Ципордей, конкурс проводится по восьми направлениям. В номинации «Уроки истории» принимаются идеи по развитию и поддержке патриотического воспитания молодёжи, поисковых отрядов, сохранению национальных культурных ценностей и традиций.

Инициативы, направленные на сохранение и развитие окружающей среды, войдут в номинацию «Зелёный свет», а проекты молодых журналистов, блогеров, пресс-секретарей или SMM-специалистов – в номинацию «Медиа-лидер».

Волонтёры могут побороться за победу в номинации «Я – доброволец». Также можно предложить проекты по направлениям «Гражданская инициатива» и «Правозащита». В рамках номинации «Территории будущего» студенты могут направить свои силы на решение проблем в сёлах, а в номинации «Мой дом. Мой двор» – на благоустройство территорий и улучшению сферы ЖКХ.

Конкурс проводится в два этапа. На заочном этапе студенты присылают заявки, которые рассматривает экспертный совет. После этого номинантов пригласят публичную презентацию инициативы.

– Грантов будет достаточное количество для того, чтобы поддержать сразу несколько студенческих лидеров в одной номинации, – подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов. – Эти гранты могут пойти на реализацию проекта, на приобретение оборудования, на развитие уже реализующейся инициативы и многое другое.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 ноября на электронный адрес studin74@mail.ru.