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Студент из Кыштыма представит свой город на слёте волонтёров Уральского федерального округа

Автор: КР от Вчера, 09:58 Категория: Образование

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Фото предоставлено Валентиной Щегловой.

 

Четверокурсник кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, обучающийся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Владимир Ситников – единственный из нашего города примет участие в слёте волонтёров Уральского федерального округа «Тепло». Он будет проходить с 17 по 19 ноября в Челябинске.

                            

Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Кыштымского городского округа Анастасия Табакова, изначально планировалось отправить на слёт 15 кыштымцев, но организаторы слёта выбрали только одного.

 

– Владимир с первого курса занимается волонтёрской деятельностью, – рассказывает заместитель руководителя филиала колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова. – С первых же дней учёбы он присоединился к нашему студенческому волонтёрскому центру «Горячие сердца».

 

Для участников слёта будут организованы мастер-классы и обучающие семинары. А полученный ими опыт они смогут применить в своей дальнейшей волонтёрской деятельности.

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