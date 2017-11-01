Студент из Кыштыма представит свой город на слёте волонтёров Уральского федерального округа

Автор: КР от Вчера, 09:58 Категория: Образование

Фото предоставлено Валентиной Щегловой.

Четверокурсник кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, обучающийся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Владимир Ситников – единственный из нашего города примет участие в слёте волонтёров Уральского федерального округа «Тепло». Он будет проходить с 17 по 19 ноября в Челябинске.

Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Кыштымского городского округа Анастасия Табакова, изначально планировалось отправить на слёт 15 кыштымцев, но организаторы слёта выбрали только одного.

– Владимир с первого курса занимается волонтёрской деятельностью, – рассказывает заместитель руководителя филиала колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова. – С первых же дней учёбы он присоединился к нашему студенческому волонтёрскому центру «Горячие сердца».

Для участников слёта будут организованы мастер-классы и обучающие семинары. А полученный ими опыт они смогут применить в своей дальнейшей волонтёрской деятельности.