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Студентка из Кыштыма удостоилась стипендии Законодательного Собрания Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 16:05 Категория: Образование

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Мария Собченко – четверокурсница кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Она учится по специальности «Компьютерные системы и комплексы». В этом году она стала единственной в нашем городе студенткой, удостоившейся стипендии Заксобрания Челябинской области.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель директора филиала колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова, эта стипендия – единоразовая, её размер – 12 тысяч рублей, и вручается она за заслуги в учёбе, общественной жизни и за творческие победы. 

 

Мария претендует на красный диплом. С прошлого года она возглавляет территориальную избирательную молодёжную комиссию Кыштымского городского округа. Кроме того, девушка занимается волонтёрством, а в составе студенческого педагогического отряда летом работает вожатой в детских оздоровительных лагерях.

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