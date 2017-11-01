Студентка из Кыштыма удостоилась стипендии Законодательного Собрания Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 16:05 Категория: Образование

Мария Собченко – четверокурсница кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Она учится по специальности «Компьютерные системы и комплексы». В этом году она стала единственной в нашем городе студенткой, удостоившейся стипендии Заксобрания Челябинской области.

Как сказала сайту «КР» заместитель директора филиала колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова, эта стипендия – единоразовая, её размер – 12 тысяч рублей, и вручается она за заслуги в учёбе, общественной жизни и за творческие победы.

Мария претендует на красный диплом. С прошлого года она возглавляет территориальную избирательную молодёжную комиссию Кыштымского городского округа. Кроме того, девушка занимается волонтёрством, а в составе студенческого педагогического отряда летом работает вожатой в детских оздоровительных лагерях.