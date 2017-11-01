Студенты из Кыштыма претендуют на гранты для реализации своих социальных проектов

Автор: КР от Вчера, 12:43 Категория: Общество

На Южном Урале при поддержке губернатора Бориса Дубровского проходит заочный этап областного конкурса молодёжных проектов «Студенческая инициатива». Студенты, представившие лучшие социальные проекты, смогут получить на их реализацию гранты в размере до 50 тысяч рублей.

В Кыштыме к участию в конкурсе готовятся студенты филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

Как сказала сайту «КР» заместитель руководителя филиала по воспитательной работе Валентина Щеглова, они представят сразу три проекта.

Первый – экологический. Он основан на акции по сбору батареек. Напомним, ещё весной студенты провели акцию под названием «Собери батарейки – спаси ёжика». В результате они собрали 35 килограммов отработанных источников питания, но столкнулись с проблемой их утилизации. Оказалось, что сдать всё это «добро» на переработку можно только за деньги, и немалые.

– В нашей области приёмкой батареек занимается только одна компания в Челябинске, – говорит Щеглова. – Нам выставили счёт. За каждый килограмм мы должны заплатить 110 рублей. Если мы выиграем областной грант, потратим его на то, чтобы, наконец, сдать отработанные источники питания.

Второй проект связан с циклом обучающих семинаров для волонтёров. Третий – патриотический. Кыштымцы представят цикл передвижных экспозиций из музейного фонда своего филиала «Музей на колёсах».

Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 26 ноября отправить заявку на электронный адрес studin74@mail.ru. Подробности и условия конкурса опубликованы на сайте министерства образования и науки Челябинской области.