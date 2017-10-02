Полицейские Кыштыма только за одну ночь задержали двенадцать человек, подозреваемых в преступлениях

Автор: КР от Вчера, 12:32 Категория: Общество

Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции

С 20 на 21 октября на территории Кыштымского городского округа прошло ежемесячное оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В нём приняли участие почти сто полицейских, а также представители частных охранных предприятий, добровольных народных дружин, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники Кыштымского лесничества, военного комиссариата и отдела помощи семье и детям.

Бойцы межрайонного отдела № 4 отдела уголовного розыска Главного управления МВД России по Челябинской области задержали 47-летнего мужчину, ранее судимого за кражу. У него были изъяты спортивная винтовка БИАТЛОН-7-2 и 20 патронов калибра 5,6 миллиметра и два патрона 16-го калибра. За незаконное хранение огнестрельного оружия ему грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.

Одновременно с этим сотрудники уголовного розыска обнаружили у ранее судимого жителя 1957 года рождения 39 граммов пороха марки «Сокол».

В одном из магазинов на улице Ленина был зафиксирован факт продажи пива 16-летнему подростку. За это продавцу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

После 23 часов алкоголь на сумму более трёх тысяч рублей продали в магазине на улице Чернышевского в микрорайоне Нижнего Кыштыма. полицейские изъяли из оборота 14,5 литра алкогольной продукции.

В ночь с пятницы на субботу 47-летний пьяный мужчина избил свою 44-летнюю сожительницу, причинив её здоровью лёгкий вред. Подобное происшествие случилось и на другой пирушке. Мужчина 1974 года рождения, выпив лишнего, поссорился со своим другом-собутыльником и сломал ему челюсть.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и отдела помощи семье и детям составили протоколы на четверых родителей за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В трёх семьях дети не ходят в школу. Ещё в одном случае родители были пьяны, поэтому их двоих детей отправили в приют. Максимальное наказание за эти правонарушения – штраф до 500 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции

Во время рейда полицейские посетили девять квартир и домов, где проживают 24 иностранца. Было составлено два административных протокола за нарушение режима пребывания в России. За это виновные будут наказаны штрафом от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы страны или без него. Ещё два протокола было оформлено за незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности.

В ходе проведения операции «Район» досмотрено 219 автомобилей с целью обнаружения и изъятия наркотических средств. По итогам рейда задержано 12 подозреваемых в совершении преступлений, проверено 30 лиц, состоящих на профилактическом учёте, и 15 – находящихся под административным надзором.