Полицейские Кыштыма изъяли у престарелого мужчины почти полсотни патронов
Автор: КР от Вчера, 12:08 Категория: Происшествия
Вечером в минувшую пятницу во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район» сотрудники уголовного розыска кыштымской полиции нагрянули с проверкой в частный дом на улице Нязепетровской. Там они нашли 48 патронов 12-го калибра для гладкоствольного ружья.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, все патроны были конфискованы, а в отношении их владельца, 76-летнего старика, составлен административный протокол. Теперь ему грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей или арест от пяти до 15 суток.
Напомним, сегодня полицейские начали принимать за денежное вознаграждение оружие, боеприпасы и взрывчатку от жителей нашего города. Информацию о том, какие документы необходимо при себе иметь, дадут по телефонам 8 (35151) 4-46-65 или 8 (35151) 4-46-61.
Комментарии
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (Горожанин)
Об этом и речь шла. Городская "управа" для того и существует, чтобы управлять. Хватит "показывать себя". Заставьте их работать в интересах жителей! А свои споры пусть решают между собой в суде, и >>>
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (Radishev)
Как у нас любят лукавить... В очередной раз редакция подает материал по данной теме тенденциозно, деля фигурантов на "хороших" и "плохих". А в этой ситуации нет ни хороших, ни плохих. Есть две ком >>>
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (NEXT)
Напомним, компания ООО «ЮжУралСпецМВ» была заведена в наш город ещё прежним составом администрации Кыштымского городского округа. Ну правильно, в 2014 году : http://www.kr74.ru/utilities/34 >>>
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (житель)
Есть такой гражданин Цветков А.В.юрист в ООО «ЮжУралСпецМВ» , юрист в ТСН «93», директор «КУК» , может где-то еще; по всей видимости умный и перспективный человек. Так как же довел до таких долго >>>
На трассе под Кыштымом погибли мать и сын (Гость гость)
Соболезную большому горю >>>
Все комментарии