Полицейские Кыштыма изъяли у престарелого мужчины почти полсотни патронов

Автор: КР от Вчера, 12:08 Категория: Происшествия

Вечером в минувшую пятницу во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район» сотрудники уголовного розыска кыштымской полиции нагрянули с проверкой в частный дом на улице Нязепетровской. Там они нашли 48 патронов 12-го калибра для гладкоствольного ружья.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, все патроны были конфискованы, а в отношении их владельца, 76-летнего старика, составлен административный протокол. Теперь ему грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей или арест от пяти до 15 суток.

Напомним, сегодня полицейские начали принимать за денежное вознаграждение оружие, боеприпасы и взрывчатку от жителей нашего города. Информацию о том, какие документы необходимо при себе иметь, дадут по телефонам 8 (35151) 4-46-65 или 8 (35151) 4-46-61.