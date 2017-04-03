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В Кыштыме возбуждено четыре уголовных дела по факту незаконного хранения оружия

Автор: КР от Сегодня, 11:47 Категория: Происшествия

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Фото предоставлено пресс-службой полиции.

 

В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Для выявления фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ были привлечены 130 сотрудников – уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы ГИБДД.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в один из дней проведения «Арсенала» полицейские обнаружили у 42-летнего жителя нашего города огнестрельное охотничье оружие, семь патронов 16 калибра, банку с дробью и 12 гильз 16-го калибра. А у 54-летнего кыштымца – нарезное ружьё калибра 5,6 миллиметра и 714 патронов.

 

Оба ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за различные правонарушения, в результате чего было вынесено заключение об изъятии у них оружия и боеприпасов.

 

В рамках оперативно-профилактического мероприятия возбуждено четыре уголовных дела по статье 222 Уголовного кодекса – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.

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