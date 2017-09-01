Житель Кыштыма задержан с крупной партией марихуаны

Автор: КР от Вчера, 09:23 Категория: Происшествия

На территории Кыштымского городского округа полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В нём были задействованы 123 работника полиции, представители частных охранных предприятий, службы судебных приставов, лесничества.

Участники рейда наведались домой к владельцам оружия, а также к мигрантам и тем, кто находится под административным и профилактическим надзором. Навестили и семьи с детьми, состоящие на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, а также в отделе помощи семьи и детям комплексного центра социального обслуживания населения.

Досмотрено 345 легковых автомобилей.

Полицейские задержали 39-летнего жителя нашего города. При нём было почти 400 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение наркотика ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В одном из продуктовых магазинов на улице Юлии Ичёвой продавец отпустила пиво 15-летнему подростку. За это ей придётся поплатиться крупным штрафом – от 30 до 50 тысяч рублей.