В Кыштыме полицейские изъяли из незаконной продажи алкоголь

Автор: КР от Вчера, 11:37 Категория: Происшествия

Это произошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Район» в ночь с пятницы на субботу. Полицейские проверили десять торговых точек по соблюдению требований реализации алкогольной продукции. Там, где раньше спиртное продавали из-под полы, теперь нарушений нет. Зато такой факт выявлен в магазине на улице Комарова. Из продажи было изъято почти 68 литров алкоголя на общую сумму 11 530 рублей.

В отношении торговцев горячительным составлено два административных протокола – за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена, и за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, во время этой же операции сотрудники полиции изъяли у 47-летнего ранее судимого мужчины свёрток с наркотиками. В нём оказался героин весом 0,407 грамма.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь ему грозит от четырёх до восьми лет лишения свободы.

В ту же ночь правоохранители составили три административных протокола на жителей Кыштыма за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Сотрудники ГИБДД проверили 225 транспортных средств. Было зафиксировано 74 административных правонарушения.

Инспекторы группы по делам несовершеннолетних навестили шесть неблагополучных семей и составили один протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Итогом операции «Район» стала поимка находившегося в розыске за кражу 23-летнего кыштымца. Также сотрудники полиции задержали семь человек, подозревавшихся в таких преступлениях, как кража, незаконное производство или сбыт наркотиков, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и грабёж.

Всего в оперативно-профилактическом мероприятии приняли участие 97 полицейских. Вместе с ними в рейдовых операциях приняли участие представители уголовно-исполнительных инспекций, судебные приставы, сотрудники Росгвардии, транспортной полиции, работники частных охранных предприятий, казаки и члены радиозаводской добровольной народной дружины «Кварц», а также депутаты Собрания депутатов Кыштымского городского округа и сотрудник отдела помощи семьи и детям.