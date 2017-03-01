Полицейские Кыштыма изъяли из незаконного оборота более 70 литров алкоголя

Автор: КР от Вчера, 09:52 Категория: Общество

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район».

В ночь на 25 марта сто сотрудников отдела полиции, а также представители общественного совета при отделе, частных охранных предприятий, администрации Кыштымского городского округа, судебные приставы и работники Кыштымского лесничества проверили ночные заведения и наиболее криминогенные территории города.

В рамках этого оперативно-профилактического мероприятия в отношении 44-летнего и 30-летнего выходцев из Таджикистана составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Каждому из них грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции наведались в один из магазинов в посёлке Тайгинка. Из незаконного оборота изъято 74,5 литра алкогольной продукции на сумму 32 500 рублей.