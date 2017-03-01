Жителей Кыштыма приглашают на воскресную турпрогулку

Автор: КР от Вчера, 11:57 Категория: Общество

В предстоящее воскресенье, 19 марта, в нашем городе состоится вторая по счёту туристическая прогулка выходного дня. Теперь центр развития туризма и клуб краеведов «Тихое зимовье» предлагают кыштымцам пройтись по маршруту «Госпиталь – улица Валентины Сергеевой – Ближняя Дача – Дальняя Дача».

Проводниками для группы туристов станут учитель истории и обществознания первой школы Лариса Цукерберг и краевед Мария Лёзина. Они расскажут об истории старинного госпиталя, владельцах Ближней и Дальней Дач и о многом другом.

Как сообщила сайту «КР» директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, прогулка продлится около трёх часов. Обязательное условие для участия в ней – удобная одежда и непромокаемая обувь. Стоимость экскурсии для взрослых составит 50 рублей, для детей и пенсионеров – 30 рублей. Все вырученные от прогулки средства пойдут на издание альманаха клуба краеведов, посвящённого 260-летию Кыштыма, и сборника "Кыштым в улицах".

Экскурсовод будет ждать всех желающих в воскресенье, 19 марта, в 14 часов у административного здания центральной городской больницы – именно в этом здании и размещался в годы войны госпиталь. Желательна предварительная запись по телефону 8-902-610-34-99.

Участники прогулки 26 февраля у памятника красным мадьярам на полуостройстве Берёзовый

Напомним, первая прогулка выходного дня состоялась в нашем городе 26 февраля. Около 40 человек, в том числе из Челябинска и города Серова Свердловской области, вместе с экскурсоводом Ларисой Цукерберг прошли по маршруту «Дальняя Дача – Узкоколейная дорога – Полуостров Берёзовый». Тогда все деньги, вырученные от экскурсии, было решено направить на восстановление памятных мест Кыштыма.

Участники туристической прогулки 26 февраля