Экскурсии по Кыштыму для иностранцев и любителей мистики разработает молодёжная группа

Автор: КР от 30-01-2017, 16:28 Категория: Образование

Центр развития туризма Кыштымского городского округа объявляет набор в молодёжную группу. Объединившихся в ней старшеклассников и студентов научат составлять туры и экскурсии, интересно рассказывать о самых привлекательных местах нашего города и его окрестностей. Начинающим экскурсоводам предстоит разработать отдельные маршруты для иностранцев и пожилых людей, а также представить туристам наш город в разных ипостасях – как индустриальный, религиозный или мистический.

К дню празднования 260-летия города молодёжная группа разработает и проведёт авторское мероприятие – квест. Кроме того, школьники и студенты примут участие в серии крупных проектов Центра развития туризма в качестве волонтёров.

Как сообщила сайту «КР» специалист Центра развития туризма Анна Акимова, уже около десяти человек проявили интерес к изучению темы туризма. Все постоянные участники молодёжной группы получат сертификаты о прохождении образовательной программы Центра развития туризма Кыштымского городского округа за подписью главы округа.

Ближайшая встреча молодёжной группы состоится 15 февраля. Подробности в группе «В Контакте» – https://vk.com/tour_molodezj.