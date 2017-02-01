Дойти до места казни венгров предлагают жителям Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 11:39 Категория: Общество

В предстоящее воскресенье в нашем городе состоится туристическая прогулка выходного дня. Как сообщила сайту «КР» директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, экскурсия начнётся с санатория «Дальняя Дача». Учитель истории и обществознания первой школы Лариса Цукерберг расскажет о тайнах названий этого санатория и омывающего его территорию Деханова пруда.

После этого по узкоколейной дороге туристы направятся к полуострову Берёзовый. Там в 1919 году колчаковцы убили шестерых венгров, примкнувших к красноармейцам. В 1975 году на том месте школьники Кыштыма установили памятник красным мадьярам.

Ожидается, что вся туристическая прогулка займёт три-четыре часа. Все желающие принять в ней участие должны надеть спортивную обувь и одежду по погоде. С собой нужно взять термос с чаем или кофе, бутерброды.

Экскурсовод будет ждать всех желающих в воскресенье, 26 февраля, в 11 часов у центральных ворот санатория «Дальняя Дача». Турпрогулка обойдётся взрослым в 50 рублей, детям и пенсионерам – в 30 рублей. Записаться на экскурсию можно по телефону 8-902-610-34-99.