Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Дойти до места казни венгров предлагают жителям Кыштыма
Первый интернет гипермаркет мебели

Дойти до места казни венгров предлагают жителям Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 11:39 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В предстоящее воскресенье в нашем городе состоится туристическая прогулка выходного дня. Как сообщила сайту «КР» директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, экскурсия начнётся с санатория «Дальняя Дача». Учитель истории и обществознания первой школы Лариса Цукерберг расскажет о тайнах названий этого санатория и омывающего его территорию Деханова пруда.

 

 

После этого по узкоколейной дороге туристы направятся к полуострову Берёзовый. Там в 1919 году колчаковцы убили шестерых  венгров, примкнувших к красноармейцам. В 1975 году на том месте школьники Кыштыма установили памятник красным мадьярам.

 

Ожидается, что вся туристическая прогулка займёт три-четыре часа. Все желающие принять в ней участие должны надеть спортивную обувь и одежду по погоде. С собой нужно взять термос с чаем или кофе, бутерброды.

 

 

Экскурсовод будет ждать всех желающих в воскресенье, 26 февраля, в 11 часов у центральных ворот санатория «Дальняя Дача». Турпрогулка обойдётся взрослым в 50 рублей, детям и пенсионерам – в 30 рублей.  Записаться на экскурсию можно по телефону 8-902-610-34-99.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter