Сегодня Кыштым посетила уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова

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Фото со страницы уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области Евгении Майоровой ВКонтакте.

Встреча с детским омбудсменом состоялась в актовом зале средней школы № 1.

Сегодня, 8 октября, в нашем городе прошёл День уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области. Вместе с Евгенией Майоровой к школьникам приехали эксперты, которые обсудили актуальные для подростков темы.

Так, к примеру, председатель молодёжного совета при уполномоченном по правам ребёнка Михаил Стремяков выступил перед старшеклассниками с беседой на тему: «Молодёжь и социальное проектирование в сфере защиты прав ребёнка». Адвокат адвокатской палаты Челябинской области Денис Смирнов рассказал, как подростки могут пользоваться своими правами. А консультант офтальмологической клиники «Арт-оптика» Яна Стародумова провела мастер-класс на тему: «Как сохранить хорошее зрение при использовании гаджетов».

– Мы с командой приехали с двумя главными целями – дети и подростки должны знать того человека, который уполномочен защищать их права, а также дать полезную информацию детям в плане законодательства, их прав и здоровья, – сказала Евгения Викторовна. – Что касается Кыштымского городского округа, здесь очень сильная глава, человек неравнодушный, у которого есть достаточно сильная команда, способная профилактировать негативные последствия и вообще эффективно работать. Кыштым – это устойчивый и благополучный округ с точки зрения защиты прав детей. Могу сказать, что обращений из Кыштыма ко мне практически не поступает.

Из первой школы Евгения Майорова отправилась на встречу с воспитанниками центра помощи детям «Горизонт».