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Жители Кыштыма встретились с уполномоченным по правам ребёнка в Челябинской области

Сегодня, 15:29 Категория: Общество
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Сегодня, 2 июля, прошла встреча уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области Евгенией Майоровой с кыштымскими семьями.


– Кыштым я посетила второй раз, – сказала сайту «КР» Евгения Викторовна. – Приём длился три часа. Его посетили шесть семей. Речь шла о получении мер социальной поддержки, о спорах, связанных местом проживания детей. Был вопрос, связанный с взаимоотношениями в школе. Такие приёмы результативны за счёт того, что мы вместе с руководителями профильных служб города ищем варианты для решения тех или иных вопросов.

 


После встречи с кыштымскими семьями в актовом зале администрации Кыштымского городского округа Евгения Майорова вручила почётную грамоту уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области Наталье Голубенко. Напомним, сотрудница Росгвардии две недели назад спасла ребёнка, который упал с моста в пруд в районе СНТ «Южный».

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Теги: Кыштым Уполномоченный по правам ребёнка семьи

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