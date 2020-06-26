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Кыштым посетит уполномоченный по правам ребёнка Челябинской области Евгения Майорова

Сегодня, 09:30 Категория: Общество
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Фото из группы "Уполномоченный по правам ребёнка" ВКонтакте

 

В следующий четверг, 2 июля, уполномоченный по правам ребёнка Челябинской области Евгения Майорова проведёт приём граждан в Кыштыме. Приём пройдёт в администрации с 11:00 до 14:00. Телефон, для записи: 8 (35151) 4-05-49.

«Кыштым, мы едем к вам!» – запись была опубликована вчера, 25 июня, в официальной группе Евгении Викторовны в соц.сети ВКонтакте.

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Теги: Кыштым Евгения Майорова Уполномоченный по правам ребёнка Челябинская область Приём в Кыштыме

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