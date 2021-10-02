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Кыштымцы могут задать вопросы роботу Жене – помощнице детского омбудсмена Челябинской области

Сегодня, 13:14 Категория: Общество
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Фото с сайта губернатора Челябинской области.

 

Восьмого октября в Кыштыме состоится день уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области.

 

В программе предусмотрена работа образовательных площадок от экспертов по направлениям – «Какие есть права у каждого ребёнка и как ими пользоваться?», «Как не стать жертвой домашнего насилия?», «Как сделать жизнь онлайн безопасной?» и так далее.

 

Уже сейчас все желающие могут задать вопрос детскому омбудсмену Евгении Майоровой. Для этого с 30 сентября в фойе центральной детской библиотеки имени К. И. Чуковского установлена электронная помощница уполномоченного – робот Женя. Женя готова ответить детям на вопросы о защите своих прав, о школьной жизни, о том, как действовать в различных ситуациях; а также готова помочь отправить обращение или вопрос омбудсмену.

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Теги: Кыштым Челябинская область Евгения Майорова дети права библиотека робот Женя

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