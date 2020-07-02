Семья из Кыштыма стала призёром областного конкурса, посвящённого Дню семьи, любви и верности

Вчера, 09:32 Категория: Общество

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Во время рабочего визита в Кыштым уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова лично вручила диплом семье Выдриных за второе место в областном фотоконкурсе.



Супруги Татьяна и Егор вместе с детьми Аней и Славой – постоянные участники различных конкурсов и мероприятий под эгидой уполномоченного по правам ребёнка.



– Наша фотография получилась красивой и оригинальной. Она сделана на территории станции туристов «Странник», – сказала сайту «КР» Татьяна Выдрина. – Про конкурс я узнала из группы Евгении Викторовны Майоровой в соцсетях. Знаю Евгению Викторовну со времён, когда она была руководителем благотворительного фонда «Искорка».