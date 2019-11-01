В Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам ребёнка

Автор: КР от Сегодня, 12:21 Категория: Общество

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил на своей странице в Instagram, что этот пост займёт Евгения Майорова.

«Долго размышлял над кандидатурой уполномоченного по правам ребенка. Очень ответственная должность. Нет ничего важнее защиты детства.

Остановил свой выбор на Евгении Майоровой. Она возглавляет совет движения помощи онкобольным детям «Искорка». Большой опыт работы в трудной и ответственной сфере, благодарные отзывы подопечных и их родителей.

Задач перед уполномоченным будет много. Их диктует жизнь. Моя позиция однозначна: внимание, поддержка и забота каждому ребенку нашей области».