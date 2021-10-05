На Южном Урале 6 октября пройдет плановая проверка системы оповещения населения

Сегодня, 09:16 Категория: Общество

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В Челябинской области 6 октября, в период с 10:00 до 14:00, будет проведена плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов.

Кроме того, с 10:43 до 10:44 местного времени, в эфире телеканалов будет транслироваться тестовый сигнал оповещения и (или) экстренного информирования (то есть на экране телевизора в течение минуты появится заставка с информационным текстом). Также в 10:43 в течение двух минут через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.

Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения «Внимание всем!» подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.

Для осуществления проверки технического состояния электросирен и громкоговорителей, отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов проводного радиовещания и цифрового эфирного радиовещания (радио «Россия») два раза в год проводятся мероприятия проверки.

Услышав звуки электросирены, следует немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ») и прослушать информационное сообщение.

Тексты сообщений передаются в течение одной минуты. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах, оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Система оповещения гражданской обороны области постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы.

Для совершенствования действующей системы оповещения министерством общественной безопасности Челябинской области решаются задачи по замене устаревшего оборудования на современные (цифровые) решения, замене электросирен на громкоговорящие установки и организации перехвата цифрового телевидения (в том числе вещания кабельных операторов).