В Кыштыме пройдёт проверка электросирен

Вчера, 16:00 Категория: Общество

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В среду, 25 марта, с 11:35 до 12:00 часов будет проводиться ежегодная техническая проверка системы оповещения населения с включением всех электросирен. Как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа, предстоящая тревога будет учебной, предпринимать какие-либо действия в связи с получением сигнала не следует.

Сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий.

Каждый житель Челябинской области, услышав звуки электросирен, должны немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники экстренных и других служб, имеющие передвижные громкоговорящие установки.