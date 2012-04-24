В Кыштыме завоют сирены

Автор: КР от Вчера, 15:05 Категория: Общество

В Кыштымском городском округе в предстоящую среду, 29 марта, будет проводиться техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Челябинской области. В Кыштыме передача сигнала «Внимание всем!» с запуском электросирен начнётся в 12:45.

Техническая проверка региональной автоматизированной системы предусмотрена планом основных мероприятий по линии гражданской защиты, утверждённый губернатором Борисом Дубровским. Проверка сирен подразумевает включение рупорных громкоговорителей. Впервые звуковой сигнал «Внимание всем!», кроме Кыштыма, услышат м в крупных посёлках округа – в Тайгинке, Слюдоруднике, Северном и Увильдах.

В прошлом году на проведение работ по монтажу аппаратуры комплексной системы экстренного оповещения населения из регионального бюджета Кыштымский округ получил 2,15 миллиона рублей. Конкурс по определению подрядчиков выиграло ПАО «Ростелеком». На софинансирование работ по созданию системы оповещения из местного бюджета в 2016 году выделялось 735 тысяч рублей.

Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, для поддержания в постоянной готовности системы централизованного оповещения её проверки проходят в последнюю среду каждого месяца, но без запуска сирен. В этот раз они будут включены, в связи с чем горожан и жителей посёлков просят не беспокоиться.