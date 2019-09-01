В Кыштыме одномоментно завоют все электросирены

ПРОДАЁТСЯ

двухуровневая квартира

площадью 139,2 кв. м.

Дизайнерский ремонт.Мебель.

Две туалетных комнаты (джакузи, душевая кабина). Уместен торг.

Просьба к посредникам не беспокоить

Звонить по телефону:

8-982-303-39-65

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Городская афиша 24 сентября 2019 года Во Дворце культуры «Победа» состоится спектакль-шоу «Вход только для женщин». Заказ билетов по телефонам: 8-908-045-07-85, 8 (351-51) 4-47-33.

18:00 29 сентября 2019 года Во Дворце культуры «Победа» пройдёт концерт группы «Доктор Шлягер», которая исполнит песни «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и другие хиты. Заказ билетов по телефонам: 8-908-045-07-85, 8 (351-51) 4-47-33.

16:00