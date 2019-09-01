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В Кыштыме одномоментно завоют все электросирены

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Общество

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В предстоящую среду, 25 сентября, состоится плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения по всей Челябинской области.

 

Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, в Кыштыме сигнал «Внимание всем!» с запуском электросирен включат в 11:35. В посёлках Тайгинка, Северный, Слюдорудник, Увильды через громкоговорители комплексной системы экстренного оповещения населения звуковой сигнал будет подан в 13:20 часов.

 

Горожан и жителей посёлков просят не беспокоиться.

 

 


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