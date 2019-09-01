В Кыштыме одномоментно завоют все электросирены Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Общество 0 В предстоящую среду, 25 сентября, состоится плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения по всей Челябинской области. Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, в Кыштыме сигнал «Внимание всем!» с запуском электросирен включат в 11:35. В посёлках Тайгинка, Северный, Слюдорудник, Увильды через громкоговорители комплексной системы экстренного оповещения населения звуковой сигнал будет подан в 13:20 часов. Горожан и жителей посёлков просят не беспокоиться. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить