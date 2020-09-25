В Кыштыме пройдёт проверка системы оповещения населения

Сегодня, 12:18 Категория: Общество

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В Кыштыме, как и в других городах Челябинской области, 2 октября, с 11 до 14 часов, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Об этом сообщает министерство общественной безопасности.

Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.

Такие мероприятия поводятся два раза в год для контроля технического состояния электросирен и громкоговорителей и отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов.

Услышав звуки электросирены, нужно немедленно включить радиоточку, радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение.Тексты сообщений будут передаваться пять минут.

Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах, оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Система оповещения гражданской обороны области постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы.

В рамках совершенствования действующей системы оповещения министерством общественной безопасности Челябинской области решаются задачи по замене устаревшего оборудования на современные (цифровые) решения, замене электросирен на громкоговорящие установки и организации перехвата цифрового телевидения (в том числе вещания кабельных операторов).