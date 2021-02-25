В Челябинской области проверят системы оповещения населения

Вчера, 11:27 Категория: Общество

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Третьего марта в период с 10 до 14 часов будет проведена плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

Кроме того, с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут будет осуществлено замещение сигнала наземного телевизионного вещания передачей в эфир тестового сигнала оповещения и (или) экстренного информирования (т.е. на экране телевизора в течение одной минуты появится заставка с информационным текстом). А с 10 часов 43 минут до 10 часов 45 минут через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» будет произведён запуск проверочного речевого сообщения.

Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении ЧС, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал подаётся электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.

Такие проверки проводятся два раза в год для оценки технического состояния электросирен и громкоговорителей, отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов проводного радиовещания и цифрового эфирного радиовещания (радио «Россия»). Услышав звуки электросирены, немедленно включите проводную радиоточку, радиоприёмник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ») и прослушайте информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты.

Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Система оповещения гражданской обороны области постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы.

В рамках совершенствования действующей системы оповещения Министерством общественной безопасности Челябинской области решаются задачи по замене устаревшего оборудования на современные (цифровые) решения, замене электросирен на громкоговорящие установки и организации перехвата цифрового телевидения (в том числе вещания кабельных операторов).