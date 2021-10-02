Уроженец Кыштыма Денис Кочубей вошёл в ТОП-1000 российских менеджеров

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В конце сентября ассоциация менеджеров и Издательский дом «Коммерсантъ» представили ежегодный, 22-й рейтинг, «Топ-1000 российских менеджеров». Рейтинг составляется ежегодно, начиная с 2001 года, и является самым авторитетным рейтингом в области профессиональных управленцев России.

В нём подводятся итоги работы за год и выявляются наиболее профессиональные управленцы нашей страны.

В этом году в номинацию «Директора по развитию. Топ-50» в категории «Машиностроение» вошёл руководитель департамента стратегического планирования себестоимости и развития поставщиков «Трансмашхолдинг», уроженец Кыштыма Денис Кочубей.

Денис Евгеньевич родился и вырос в Кыштыме, в 1997 году окончил 11 классов средней школы №13. Затем получил три высших образования:

1997-2002 г. Диплом Южно-Уральского Государственного Университета г. Челябинск, квалификация – инженер

Специальность: Информатика и управление в технических системах.

2009-2012 г. Диплом с отличием Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации г. Москва, квалификация – менеджер

Специальность: Государственное и муниципальное управление

2013-2015 г. Диплом с отличием МВА международного образца Московской Международной школы бизнеса «Мирбис» г. Москва, квалификация – стратегический менеджмент

Специальность: Стратегический менеджмент

Свою трудовую деятельность Денис Кочубей начал в 1997 году учеником столяра, далее последовательно прошёл все ступени профессионального и карьерного роста:

2000 г. техник-конструктор в радиоэлектронной промышленности с допуском к информации первого отдела, ОАО «Радиозавод», г. Кыштым;

2002 г. инженер-электронщик, ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», г. Кыштым;

2003 г. старший инженер-программист, ПАО «Челиндбанк», г. Кыштым;

2007 г. начальник управления информационных технологий группы предприятий ООО «Стекландия», ООО «Русские пряники», ОАО «Кыштымский абразивный завод», г. Кыштым;

2012 г. исполнительный директор ООО «Здоровье Спорт Отдых», ООО «Быт», ООО «Управление рабочего снабжения», г. Кыштым;

2015 г. финансовый директор и заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Русский кварц» и ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат», г. Кыштым;

2018 г. финансовый директор АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», г. Санкт-Петербург;

2019 г. руководитель департамента стратегического планирования себестоимости и развития поставщиков АО «Трансмашхолдинг», г. Москва.