Кыштым вошёл в ТОП-5 мест для непродолжительного отдыха

Вчера, 11:32 Категория: Туризм

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Рейтинг нетипичных для непродолжительных поездок российских глубинок составлен из предпочтений туристов в январе-феврале 2020 года. Самые необычные направления назвали эксперты сервиса Tvil.ru на основании оплаченных броней отелей, квартир и домов.

На пятом месте рейтинга – посёлок Лисий Нос, расположенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. В нём туристы останавливаются не более чем на три дня.

Возглавляет ТОП-5 город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. На втором месте село Аскат в Горном Алтае. Любоваться его красотами путешественники намерены в течение пяти суток.

Далее следуют посёлок Умба Мурманской области и город Кыштым Челябинской области. К нам гости из других городов приезжают, как правило, на один-два дня.