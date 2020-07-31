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Глава Кыштыма Людмила Шеболаева – в списке лидеров эффективных управленцев Южного Урала

Сегодня, 15:52 Категория: Политика
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Рейтинг эффективных глав муниципалитетов составляется ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ. Это позволяет региональным и федеральным властям понимать, какие острые проблемы есть в территориях, как они решаются, устраивает ли население работа глав муниципалитетов.


По итогам 2019 года глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в категории «Городские округа» заняла второе место. На первом – глава Южноуральского городского округа, на третьем – Усть-Катавского.


Эффективность деятельности органов самоуправления оценивался по девяти направлениям: экономическое развитие, дошкольное, общее и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильём, ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация муниципального управления.

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Теги: Кыштым Людмила Шеболаева рейтинг эффективности

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