Глава Кыштыма Людмила Шеболаева – в списке лидеров эффективных управленцев Южного Урала

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Рейтинг эффективных глав муниципалитетов составляется ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ. Это позволяет региональным и федеральным властям понимать, какие острые проблемы есть в территориях, как они решаются, устраивает ли население работа глав муниципалитетов.



По итогам 2019 года глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в категории «Городские округа» заняла второе место. На первом – глава Южноуральского городского округа, на третьем – Усть-Катавского.



Эффективность деятельности органов самоуправления оценивался по девяти направлениям: экономическое развитие, дошкольное, общее и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильём, ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация муниципального управления.