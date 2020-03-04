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Челябинск вошёл в рейтинг «умных городов» России

Вчера, 20:19 Категория: Общество
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Минстрой РФ составил рейтинг IQ российских городов по итогам 2018 года. Челябинск занял 14-е место в списке «умных городов» – миллионников, опередив соседний Екатеринбург. Подобный рейтинг федеральное ведомство составило впервые и будет делать это ежегодно.

 

Наибольший индекс цифровизации городского хозяйства среди 15 мегаполисов страны получили Москва (81,19), Казань (52,58) и Санкт-Петербург (50,37).

Челябинск, согласно исследованию, набрал 21,05 балла, соседний Екатеринбург – 17,35 балла. 

 

В рейтинге учитывались 47 показателей по десяти направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

 

Рейтинг будет ежегодным, и, таким образом, данные 2018 года станут отправной точкой, а показатели за 2020 год продемонстрируют изменения в развитии городов и улучшении качества жизни людей.

 

Минстрой РФ оценивал города страны по численности населения: крупнейшие города (от 1 миллиона жителей); крупные города (250 тыс. – 1 млн человек); большие города (100- 250 тыс. жителей); административные центры (менее 100 тыс. человек), пилотные муниципальные образования проекта «Умный город».

 

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Теги: Кыштым Рейтинг городов Челябинск в числе самых умных городов

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