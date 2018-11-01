Двойник индонезийского курорта Бали в Кыштыме вошёл в рейтинг ассоциации туроператоров России Автор: КР от Вчера, 14:36 Категория: Туризм 0 Ассоциация туроператоров России составила рейтинг российских «дублей» знаменитых зарубежных мест отдыха. В него попал и каолиновый карьер в Кыштыме, названный Бали благодаря бирюзовому оттенку воды журналистами «Кыштымского рабочего». Такой цвет вода приобрела из-за каолиновой глины, а берега бывшего карьера графито-каолинового комбината стали похожи на белоснежный песок. Само озеро возникло совсем недавно, после 2011 года. Из карьера прекратили откачивать воду и его затопило грунтовыми водами. До сих пор существуют различные версии, которые научно не подтверждены, о пользе или вреде купания в этом озере. Но сами жители Кыштыма особым вниманием бали не балуют, по крайней мере, не купаются в его воде, поскольку есть случаи аллергического высыпания на коже. В рейтинге двойников известных мировых курортов также оказались российский вариант Мальдив, расположенный в Крыму. На озере Донцо в Ленинградской области можно искупаться в воде уникального аквамаринового цвета – этот водоём сравнивают с Сейшелами. А любители Мёртвого моря могут найти его аналоги в Курганской, Астраханской, Оренбургской, Волгоградской областях и в Хакасии, где расположены несколько сверхсолёных озёр. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить