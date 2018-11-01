Двойник индонезийского курорта Бали в Кыштыме вошёл в рейтинг ассоциации туроператоров России

Автор: КР от Вчера, 14:36 Категория: Туризм

Ассоциация туроператоров России составила рейтинг российских «дублей» знаменитых зарубежных мест отдыха. В него попал и каолиновый карьер в Кыштыме, названный Бали благодаря бирюзовому оттенку воды журналистами «Кыштымского рабочего».

Такой цвет вода приобрела из-за каолиновой глины, а берега бывшего карьера графито-каолинового комбината стали похожи на белоснежный песок. Само озеро возникло совсем недавно, после 2011 года. Из карьера прекратили откачивать воду и его затопило грунтовыми водами.

До сих пор существуют различные версии, которые научно не подтверждены, о пользе или вреде купания в этом озере. Но сами жители Кыштыма особым вниманием бали не балуют, по крайней мере, не купаются в его воде, поскольку есть случаи аллергического высыпания на коже.

В рейтинге двойников известных мировых курортов также оказались российский вариант Мальдив, расположенный в Крыму. На озере Донцо в Ленинградской области можно искупаться в воде уникального аквамаринового цвета – этот водоём сравнивают с Сейшелами.

А любители Мёртвого моря могут найти его аналоги в Курганской, Астраханской, Оренбургской, Волгоградской областях и в Хакасии, где расположены несколько сверхсолёных озёр.