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В Челябинской области из-за коронавируса закрыли классы в двух школах

Сегодня, 12:48 Категория: Общество
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Также ученики южноуральских образовательных организаций уходят на досрочные каникулы из-за ОРВИ. Об этом вчера, 13 сентября, сообщили в региональном Министерстве образования и науки.

 

По состоянию на 13 сентября, два класса в школах Сосновского района и Трёхгорного ушли на изоляцию по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией. Ещё 14 классов в девяти школах области закрыты на карантин по причине подъёма ОРВИ.

 

Как сообщили сегодня сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, в нашем городе ни один класс в школах и ни одна группа детских садов пока не закрыты. Однако сезонный подъём заболеваемости ОРВИ уже наблюдается.

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Теги: Челябинская область ОРВИ школы карантин коронавирус Кыштым

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