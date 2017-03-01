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Второклассники одной из школ Кыштыма ушли на карантин по ОРВИ

Автор: КР от Вчера, 12:47 Категория: Общество

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В Кыштымском городском округе вновь отмечается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями среди детей и школьников. Сегодня в управлении по делам образования было принято решение о закрытии на карантин 2а класса первой школы. По словам начальника управления Светланы Попинако, ОРВИ здесь болеют 42 процента учеников. Для них внеплановые каникулы продлятся до 24 марта включительно.

 

А с этого дня во всех школах начинаются весенние каникулы, которые продлятся до 31 марта включительно. Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева, карантинные меры, предпринятые в этом втором классе, не являются основанием для отмены каникул для его учеников.

 

По данным центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, ежедневно за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обращаются от 60 до 90 человек.

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