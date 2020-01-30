В Кыштыме третьеклассники одной из школ ушли на карантин

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С 28 января по третье февраля включительно на карантин закрыт 3 «Б» класс в тринадцатой школе.

Как сообщили сайту «КР» в управлении по делам образования, из 29 учеников заболели почти половина – 13. В других школах все классы учатся в обычном режиме.

Однако в Кыштымском округе уже наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, за прошедшую неделю за медицинской помощью обратились 145 жителей нашего города, из них 63 – дети. Рост заболеваемости, в сравнении с предшествующей неделей, составил почти 50 процентов.