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В Кыштыме один класс закрыт на карантин из-за ОРВИ

Сегодня, 10:47 Категория: Образование
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По данным на понедельник, 21 сентября, из-за гриппа и ОРВИ в Челябинской области обучение приостановлено в 469 школьных классах. Как сообщили в региональном министерстве образования, на карантин закрыты три школы в Кизильском, Красноармейском и Нагайбакском районах.


Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, в нашем городе на карантин из-за ОРВИ закрыт один класс начальной школы - детского сада № 14.


Случаев заражения коронавирусной инфекцией у кыштымских школьников не выявлено. Всего же в регионе с начала учебного года подтверждено 54 случая заражения COVID-19 у учащихся.

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Теги: Кыштым ОРВИ карантин COVID-19

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