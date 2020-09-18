В Кыштыме один класс закрыт на карантин из-за ОРВИ

Сегодня, 10:47 Категория: Образование

380

0

По данным на понедельник, 21 сентября, из-за гриппа и ОРВИ в Челябинской области обучение приостановлено в 469 школьных классах. Как сообщили в региональном министерстве образования, на карантин закрыты три школы в Кизильском, Красноармейском и Нагайбакском районах.



Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, в нашем городе на карантин из-за ОРВИ закрыт один класс начальной школы - детского сада № 14.



Случаев заражения коронавирусной инфекцией у кыштымских школьников не выявлено. Всего же в регионе с начала учебного года подтверждено 54 случая заражения COVID-19 у учащихся.