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В Кыштыме на карантин по ОРВИ закрыто уже 13 классов

Сегодня, 08:24 Категория: Медицина
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С начала этой недели в кыштымских школах один за другим стали закрываться классы на карантин по ОРВИ.

 

Как сообщили сегодня сайту «КР» в управлении по делам образования, всего закрыто 13 классов – от начальных до средних. Острыми респираторно-вирусными заболеваниями болеют ученики практически во всех школах – в первой, обеих вторых школах, в четвёртой, десятой и тринадцатой.

 

А между тем, в Челябинской области объявлена эпидемия ОРВИ и гриппа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на вчерашний день было зарегистрировано более 36 тысяч южноуральцев, обратившихся за медицинской помощью с симптоматикой ОРВИ и гриппа. В сравнении с прошлой неделей, число заболевших выросло почти в полтора раза.

 

На карантин по ОРВИ и гриппу закрыты все школы Озёрска и Челябинска. В Кыштыме пока закрываются отдельные классы.

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Теги: Кыштым ОРВИ школы Челябинская область

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