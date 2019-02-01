В Кыштыме закрыли на карантин филиал медколледжа Автор: КР от Вчера, 16:41 Категория: Медицина 0 С сегодняшнего дня и до 13 февраля включительно из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли кыштымский филиал Миасского медицинского колледжа. Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования, в общеобразовательных школах на карантин закрыты семь классов. Четыре – в третьей школе и ещё три – во второй. – Завтра состоится заседание межведомственной санитарной комиссии, – сказала сайту «КР» начальник отдела общего и дополнительного образования Лариса Козлова. – Будет решаться ситуация по остальным школам. Пока предпосылок к отправке учеников на досрочные каникулы нет. Однако, как уточнила Лариса Васильевна, полной информацией образовательные учреждения не владеют, так как из-за морозов вчера занятия были отменены, а сегодня учились только старшие классы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить