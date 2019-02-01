В Кыштыме закрыли на карантин филиал медколледжа

Автор: КР от Вчера, 16:41 Категория: Медицина

С сегодняшнего дня и до 13 февраля включительно из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли кыштымский филиал Миасского медицинского колледжа.

Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования, в общеобразовательных школах на карантин закрыты семь классов. Четыре – в третьей школе и ещё три – во второй.

– Завтра состоится заседание межведомственной санитарной комиссии, – сказала сайту «КР» начальник отдела общего и дополнительного образования Лариса Козлова. – Будет решаться ситуация по остальным школам. Пока предпосылок к отправке учеников на досрочные каникулы нет.

Однако, как уточнила Лариса Васильевна, полной информацией образовательные учреждения не владеют, так как из-за морозов вчера занятия были отменены, а сегодня учились только старшие классы.