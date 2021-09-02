В Кыштыме фасад многоквартирного дома украсится сюжетом сказа Павла Бажова о Даниле-мастере

Вчера, 15:31 Категория: Общество

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Напомним, в Челябинской области по инициативе и при поддержке губернатора области Алексея Текслера проводится фестиваль граффити «Наш MURAL». Художники из разных городов России украшают фасады домов в 13 городах региона.

На днях двое молодых художников из Тюмени приехали и в наш город. Виталий Юкляевских и Алина Селезнёва украсят одну из стен дома № 7 на улице Дальней муралом по мотивам сказа Бажова «Данила-мастер».

Вчера в их «мастерской» под открытым небом на высоте нескольких метров от земли вовсю кипела работа. Художники уже выполнили контур будущего рисунка, прогрунтовали стену, чтобы краски держались как можно дольше. Заверяют, что изображение на стене дома не поблёкнет как минимум лет десять.

Виталий – не только художник, но и автор рисунка. Признаётся, что его притягивают древнеримские сюжеты и сюжеты классической литературы.

Виталий и Алина работают в паре уже пять лет. Дом на Дальней даче заиграет яркими красками уже в ближайшие дни.