Губернатор Алексей Текслер объявил, что в Челябинской области с 1 августа по 1 сентября состоится граффити-фестиваль «Наш MURAL»

Вчера, 15:03 Категория: Общество

696

0

В 13 городах Челябинской области в одно и то же время появятся новые яркие муралы.

«Помните, прошлым летом мы вместе голосовали за то, чтобы в Челябинске появились огромные изображения на стенах зданий? Тогда 11 муралов украсили город. Появились современные арт-объекты и в других городах области. Выглядят они ярко и современно, радуют всех нас. В этом году сразу в 13 муниципалитетах Южного Урала пройдёт фестиваль «Наш MURAL». Челябинск, Копейск, Златоуст, Миасс, Магнитогорск, Троицк, Карабаш, Кыштым, Южноуральск, Касли, Кизил, Катав-Ивановск, Агаповка – скоро здесь появятся новые граффити. Это будет настоящая галерея под открытым небом. Художники уже начинают работу, ждём с нетерпением!» – написал Алексей Текслер в Instagram.

Для создания муралов на Южный Урал приедут 13 художников со всей страны.

Как уже сказано, один из муралов появится и в нашем городе. Однако какое именно здание он украсит – пока неизвестно.