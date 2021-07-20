Центр Кыштыма стал мастерской для художников со всего Урала

Вчера, 12:28 Категория: Культура

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Красоты нашего города запечатлеют художники из Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Троицка и других городов.

Пленэр в Кыштыме проходит в третий раз. Цель его проведения – обмен опытом, написание пейзажа нашего города в разных техниках, а также мастер классы для юных художников от профессионалов.

– Детям обязательно нужно показывать, как работают художники, которые чего-то достигли, чтоб у них был стимул идти вперёд. Это очень хороший опыт получения знаний не от своего педагога, но и от других художников, – говорит художник Артуш Карапетян.

Воспитанники художественного отделения детской школы искусств и других учреждений дополнительного образования всю неделю берут уроки у лучших художников Урала. Кыштымские ребята с большим интересом впитывают всю полученную информацию. Их глаза горят от новой информации, новых техник и приёмов, которыми с ними щедро делятся опытнейшие художники и педагоги.

– Уже сейчас, несмотря на юный возраст, у некоторых прослеживается собственный почерк и своё видение прекрасного. Одарённых ребят мы стараемся не трогать, не поправлять, а лишь знакомить их с грамотой живописцев, чтобы им было легче писать. Также мы видим, как с каждым нашим приездом дети растут и совершенствуются в своём деле, продолжает Артуш.

Уже который год гильдия художников неслучайно выбирает для пленэра именно Кыштым. Для подобных встреч художники предпочитают небольшие города, где урбанизация и промышленная индустрия ещё не вытеснили историческую архитектуру, где осталась нетронутой природа и ландшафт территории. Наш город привлекает деятелей искусства своей красотой и самобытностью.

Художники признаются, что полюбили Кыштым за то, что он как Венеция стоит на воде. Здесь большую часть занимает частный сектор, а вся местность преимущественно холмистая. Немаловажно и то, что живописная картина собрана в историческом центре города, где, кажется, можно устроиться в любой уголок, чтобы взять кисть и начать писать пейзажи.