Фестиваль граффити состоится и в Кыштыме

Сегодня, 10:19 Категория: Общество

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В Челябинской области пройдёт фестиваль граффити Graffiti Russia Fest. Художники из разных городов России украсят изображениями фасады 13 домов в 13 городах региона: граффити появятся в Златоусте, Миассе, Копейске, Челябинске и других городах. Среди них оказался и Кыштым.



Адреса домов еще неизвестны. К работе в городах участники фестиваля приступят с 1 августа. Граффити должны быть готовы до конца сентября.

Фестиваль проходит при поддержке Управления молодежной политики Челябинской области и Центра поддержки предпринимательства.