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В Кыштыме фасад многоквартирного дома украсит первый в городе мурал

Сегодня, 16:12 Категория: Общество
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Об этом сегодня сообщила официальная группа администрации Кыштымского городского округа «Кыштым».

 

В Челябинской области по инициативе и при поддержке губернатора Алексея Текслера проводится фестиваль граффити «Наш MURAL». Художники из разных городов России украшают фасады домов в 13 городах региона. Организаторами масштабного события являются Ассоциация художников «Граффити Россия», Центр поддержки предпринимательства и главное управление молодёжной политики Челябинской области.

Кыштым вошёл в число участников этого фестиваля. Поздно вечером 1 сентября на стене дома по адресу улица Дальняя, 7 уже появились контуры рисунка. Темой мурала станет герой уральского сказа – Данила-мастер.

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Теги: Кыштым мурал губернатор Данила Мастер Челябинская область

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