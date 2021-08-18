В Кыштыме с 1 сентября родителей не пустят в детсад без справки о вакцинации от коронавируса

Вчера, 15:06 Категория: Общество

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Пока речь идёт о детсаде-начальной школе № 14 «Алёнушка». В редакцию «КР» обратились родители воспитанников этого учреждения. Мамочки возмущены тем, что с 1 сентября их якобы не будут пускать на территорию без справки о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

За комментарием редакция обратилась к директору учреждения Татьяне Ершовой.

– С 1 сентября у нас действительно ужесточаются санитарно-эпидемиологические правила для посещения родителями школы-детсада, – говорит Татьяна Борисовна. – В утренние часы на входе в учреждение будут дежурить медработник и дежурный воспитатель. Они будут измерять температуру детям и родителям. Взрослые смогут пройти до группы только при наличии справки о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или со справкой о достаточно высоком уровне антител к COVID-19. При этом должен соблюдаться и масочный режим. Я считаю, что такие меры вполне оправданные, учитывая напряжённую эпидситуацию. В прошлом учебном году весь наш коллектив на 100 процентов переболел коронавирусом, и повторения подобной ситуации нам не хочется. Родители не должны беспокоиться и думать, что с порога учреждения маленькому ребёнку придётся самостоятельно идти в группу. Малышей до группы будут сопровождать наши сотрудники.

Что касается вакцинации, в «Алёнушке», по словам директора, 71 сотрудник из 74 уже привились от коронавируса.