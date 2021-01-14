В Кыштыме создан штаб по вопросам вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции

Сегодня, 11:58 Категория: Общество

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С 1 февраля все желающие смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг.

Для жителей Кыштымского городского округа запись на процедуру станет ещё более доступной. В рамках кампании по вакцинации в нашем городе будут работать несколько «горячих линий», позвонив на которые, можно будет записаться на прививку. Данный вопрос пока отрабатывается, о номерах телефонов проинформируем дополнительно. Как доложила сегодня на оперативном совещании главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой заместитель по социальной сфере Елена Саланчук, в минувшую пятницу состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт по вопросу проведения вакцинации на Южном Урале. В Кыштыме уже создан муниципальный штаб по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В него вошли представители администрации округа, промышленных предприятий города и организаций различных форм собственности, которые будут задействованы в этой важной работе.

Вакцинации в первоочередном порядке подлежат медицинские работники, педагоги, волонтёры, полицейские, работники социальных служб. Кроме того, защитить себя от коронавируса и поставить прививку рекомендуется людям в возрасте 65 лет и старше, а также пациентам с хроническими заболеваниями сердечно - сосудистой системы, с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. При этом, как подчеркнула Елена Саланчук, действует принцип добровольности. Исследования на антитела к COVID-19 перед вакцинацией не требуется, а вот осмотр медиком обязателен. Противопоказаниями к вакцинации являются общее недомогание, температура.

По данным кыштымской городской больницы, на сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 отечественным препаратом «Спутник V» прошли 20 медиков и десять педагогов. Все они перенесли введение препарата хорошо. На этой неделе будет скорректирован график вакцинации в Кыштымском городском округе.

По словам Елены Саланчук, к концу лета 2021 года в муниципалитете должно быть привито не менее 60 процентов населения. Именно такой показатель способен сформировать коллективный иммунитет, чтобы остановить распространение коронавируса.