В Кыштыме возобновляется работа мобильного пункта вакцинации от коронавируса
Сегодня, 12:47 Категория: Медицина
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Сегодня в Кыштым доставят ещё 500 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. А с завтрашнего дня, 21 июля, возобновится работа мобильной медицинской бригады по вакцинации всех желающих от COVID-19.
Сегодня мобильная бригада работает на некоторых предприятиях и в посёлках округа. Завтра «прививочный кабинет на колёсах» разместится возле торгового комплекса «Радуга», послезавтра, 22 июля, – в центре города на площадке перед универмагом.
Передвижной пункт работает с 10 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Обращаем внимание, что в мобильной бригаде прививают ТОЛЬКО первым компонентом вакцины.