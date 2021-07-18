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В Кыштыме возобновляется работа мобильного пункта вакцинации от коронавируса

Сегодня, 12:47 Категория: Медицина
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Сегодня в Кыштым доставят ещё 500 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. А с завтрашнего дня, 21 июля, возобновится работа мобильной медицинской бригады по вакцинации всех желающих от COVID-19.

 

Сегодня мобильная бригада работает на некоторых предприятиях и в посёлках округа. Завтра «прививочный кабинет на колёсах» разместится возле торгового комплекса «Радуга», послезавтра, 22 июля, – в центре города на площадке перед универмагом.

 

Передвижной пункт работает с 10 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 

 

Обращаем внимание, что в мобильной бригаде прививают ТОЛЬКО первым компонентом вакцины.

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Теги: Кыштым коронавирус вакцинация

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