В Кыштыме на площади перед ДК металлургов открыт пункт вакцинации от коронавируса для всех желающих
Сегодня, 10:39 Категория: Медицина
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Сегодня с 10 до 13 часов на площади перед домом культуры металлургов в микрорайоне Нижнего Кыштыма работает мобильная бригада центральной городской больницы имени А. П. Силаева по вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Поставить прививку от коронавируса могут все желающие старше 18 лет. Противопоказаниями к вакцинации являются обострение хронических заболеваний, поливалентная аллергия. Кроме того, прививки не ставят беременным и кормящим женщинам.
Завтра мобильный пункт вакцинации с 10 до 13 часов будет работать в микрорайоне Каолиновом на площадке возле конечной остановки.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.