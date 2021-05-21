В Кыштыме на площади перед ДК металлургов открыт пункт вакцинации от коронавируса для всех желающих

Сегодня, 10:39 Категория: Медицина

196

0

Сегодня с 10 до 13 часов на площади перед домом культуры металлургов в микрорайоне Нижнего Кыштыма работает мобильная бригада центральной городской больницы имени А. П. Силаева по вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Поставить прививку от коронавируса могут все желающие старше 18 лет. Противопоказаниями к вакцинации являются обострение хронических заболеваний, поливалентная аллергия. Кроме того, прививки не ставят беременным и кормящим женщинам.

Завтра мобильный пункт вакцинации с 10 до 13 часов будет работать в микрорайоне Каолиновом на площадке возле конечной остановки.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.