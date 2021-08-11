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В выходные кыштымцы смогут сделать прививку от коронавируса в мобильном пункте вакцинации

Сегодня, 11:49 Категория: Медицина
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В предстоящие выходные, 14 и 15 августа, с 10 до 14 часов у торгового комплекса «Радуга» вновь будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

 

 Вакцинация проводится преимущественно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», а также препаратом «Спутник V». Напоминаем: в мобильном пункте прививают ТОЛЬКО первым компонентом данной вакцины.

 При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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Теги: Кыштым ТК Радуга вакцинация коронавирус прививки Спутник Лайт

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