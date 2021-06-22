В Кыштыме начали предоставлять дополнительный нерабочий день после вакцинации от COVID-19

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Постановление о предоставлении одного дополнительного нерабочего дня после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции 15 июня 2021 года подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в соответствии с решением оперативного штаба по профилактике гриппа и респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции.

Действие данного нормативного акта распространяется на сотрудников муниципальных учреждений и предприятий округа, а также отраслевых органов администрации. Руководителям предписано предоставлять сотрудникам оплачиваемый один дополнительный нерабочий день с сохранением места работы (должности) и заработной платы после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции, при наличии справки из медицинского учреждения. На предприятиях и в организациях внебюджетного сектора экономики решение о предоставлении дополнительного нерабочего дня после вакцинации принимает работодатель.

Напомним, предложение о выходном дне внёс губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Южноуральцы смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации. Глава региона обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу о введении выходного дня.

Всего в Кыштыме привито более 4 800 человек. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, обратившись на телефон «горячей линии» (8-919-356-15-51) или в регистратуру поликлиники №1, через списки предприятий и учреждений. Прививку можно сделать в городской больнице, прививочный кабинет перешёл в режим шестидневной рабочей недели. С мая в Кыштымском городском округе работают передвижные пункты вакцинации.