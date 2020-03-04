Фестиваль уличного искусства пройдёт в Челябинской области

Вчера, 15:13 Категория: Культура

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Голосование за территорию, где пройдёт фестиваль уличного искусства «Культурный код» завершилось. Победа досталась Челябинской области. За наш регион проголосовали 141 307 человек, или 23,85 процента. На втором месте по результатам голосования расположилась Республика Татарстан (138 706 человек), на третьем – Ставропольский край (136 440 голосов).

Фестиваль пройдёт с 15 апреля по 30 октября. В нём примут участие 40 художников-граффитистов из разных стран мира. Они нарисуют на домах, расположенных на гостевых маршрутах Челябинска, более 100 уникальных и красочных граффити.

За проведение фестиваля уличного искусства в Челябинске высказывались не только горожане. В поддержку также выступили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.

Фестиваль «Культурный код» – это создание больших и ярких граффити на фасадах домов, а также творческие встречи и обмен опытом с известными граффитистами.